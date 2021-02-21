شكرا لقرائتكم خبر ورشة دولية تناقش آليات الاستفادة من إنترنت الأشياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنظم الورشة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وبحضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين في تقنيات إنترنت الأشياء.وسيفتتح الورشة المنعقدة افتراضيا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تشيساب لي، كما ستشهد الورشة مشاركات إدارة الذكاء الاصطناعي وإدارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة، والمركز الوطني لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والطاقة.
أبرز موضوعات الورشة:
- إنترنت الأشياء في المملكة
- دوره في تحقيق رؤية 2030
- آليات الاستفادة من إنترنت الأشياء
- تمكين المجتمعات الرقمية الحيوية
- تحقيق التنمية المستدامة
- تأثير إنترنت الأشياء على التحول الرقمي
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