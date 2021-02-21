ورشة دولية تناقش آليات الاستفادة من إنترنت الأشياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناقش ورشة عمل دولية الأربعاء المقبل، بعنوان «إنترنت الأشياء.. تعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمعات»، عددا من المحاور من بينها: إنترنت الأشياء في المملكة ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، وآليات الاستفادة من إنترنت الأشياء لتمكين المجتمعات الرقمية الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير إنترنت الأشياء على التحول الرقمي. وتنظم الورشة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وبحضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين في تقنيات إنترنت الأشياء. وسيفتتح الورشة المنعقدة افتراضيا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تشيساب لي، كما ستشهد الورشة مشاركات إدارة الذكاء الاصطناعي وإدارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة، والمركز الوطني لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والطاقة. وسيفتتح الورشة المنعقدة افتراضيا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تشيساب لي، كما ستشهد الورشة مشاركات إدارة الذكاء الاصطناعي وإدارة تكامل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة، والمركز الوطني لتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والطاقة. أبرز موضوعات الورشة: إنترنت الأشياء في المملكة

دوره في تحقيق رؤية 2030

آليات الاستفادة من إنترنت الأشياء

تمكين المجتمعات الرقمية الحيوية

تحقيق التنمية المستدامة

تأثير إنترنت الأشياء على التحول الرقمي

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