شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف درهم تعويض لرجل سبته امرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، امرأة بأن تؤدي لرجل مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به بعد قيامها بسبه وزوجته عبر رسالة على الهاتف.

وكان الرجل قد رفع دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 5 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت به مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مؤكدا أن المرأة أرسلت العديد من الرسائل متضمنه عبارات السب والقذف والشتم والتحقير وتوجيه الالفاظ النابية له والتي تخدش الحياء، كما اتهمت زوجته بارتكاب الفاحشة والزنا.

وأكد أن المرأة صدر في حقها حكم جزائي قضى بمعاقبتها بالحبس شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، لكن الحكم الجزائي كأن لم يكن لتضمنه وقف التنفيذ.

وأكدت المحكمة أن المدعي لم يقدم في أوراق الدعوى ما يفيد حدوث الأضرار المادية، وقضت بتعويضه معنويا وألزمت المدعى عليها بمصاريف الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.