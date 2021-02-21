شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المعمر لأنطمة المعلومات ترتفع 19% في 2020 لنمو الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 18.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 90.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 76 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 107.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 100.2 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى النمو في الإيرادات وإجمالي الربح، الأمر الذي يعد القائد الأساسي لنمو صافي الدخل خلال العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 1.016 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 997.5 مليون ريال خلال العام 2019.

هذا وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات نموا بلغ 7.18% في الدخل من العمليات خلال العام 2020، مقارنةً مع العام 2019، ويعزي السبب أساسا الى الثبات في تحقيق الإيرادات من العقود ومجمل الربح.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 63.84 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 39.13 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.