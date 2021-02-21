شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كيان السعودية السنوية ترتفع 23% لانخفاض أسعار البيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 23.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 784.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 636.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 192.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 379 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى الانخفاض في الكميات المنتجة و المباعة وذلك نتيجة توقف معظم مصانع الشركة بسبب الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها، على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

وتراجعت المبيعات إلى 8 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 9.5 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 784.7 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 636.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.