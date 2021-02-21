«دافزا» تستعرض حوافز وتسهيلات قطاع الأغذية والمشروبات

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ26 من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2021»، حيث تسعى «دافزا» من خلال مشاركتها في أول فعالية مباشرة متخصصة بالتوريد يشهدها قطاع الأغذية والمشروبات العالمي منذ قرابة العام، إلى التعريف بالمزايا والخدمات التي توفرها المنطقة الحرة للشركات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما الفرص والخدمات لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) على القطاع.

وتسلط «دافزا» خلال مشاركتها الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الأغذية والمشروبات بوصفه من الركائز الرئيسية في منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، ومساهماً كبيراً في تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الرئيسية. كما تستعرض المنطقة الحرة في مطار دبي المرافق والبنية التحتية والمناولة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال والتسهيلات الجمركية والخدمات اللوجستية التي توفرها للشركات العالمية التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها أو التي تسعى إلى إيصال منتجاتها إلى مختلف الدول حول العالم عبر إمارة دبي.

وقال عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»: يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات الرئيسية الهامة التي واجهت تحديات خلال الفترتين الماضية والحالية في ظل تأثير جائحة (كوفيد – 19) على سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية، وهو ما اضطر الشركات حول العالم إلى البحث عن حلول لوجستية أكثر مرونة وتسهيلات جمركية وبنية تحتية للعمليات والمنصات الرقمية.

وتابع: أكد الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة الحرة في مطار دبي بالقرب من واحدٍ من أكثر المطارات حركة حول العالم فاعليته في دعم الشركات خاصة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات على الاستجابة بشكل أسرع لتحديات ومتطلبات السوق فضلاً عن احتواء الطلب المرتفع على مثل هذا النوع من البضائع.

وأضاف: تعتبر دافزا موطناً لعدد من الشركات المحلية والعالمية التي تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تشكل 5.5% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في المنطقة. إذ تضم «دافزا» مقار إقليمية للعديد من العلامات الهامة ضمن هذا القطاع، حيث توفر لها العديد من خدمات دعم الأعمال المتميزة التي تمكنها من التواصل مع الموردين على مستوى المنطقة وإدارة الوحدات اللوجستية التابعة لها وغيرها من مساحات التجزئة بشكلٍ سهل وسريع. ومن بين الشركات التي تضمها المنطقة الحرة، شركة «ريدبول» و«هاينز» إفريقيا والشرق الأوسط، «هيرشيز» الأمريكية، و«ياكولت» اليابانية، و«هاريبو» الألمانية، وسلسلة مطاعم تشارليز فيلي ستيك الأمريكية، وسلسلة مطاعم آبل بيز الإنجليزية، وغيرها.