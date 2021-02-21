شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد: دبي مركز عالمي رئيسي في قطاع الأغذية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي مكانة دبي العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، عبر فتح قنوات التجارة والتوزيع بين المنطقة والعالم.

وقال سموه في كلمة بمناسبة انطلاق الدورة 26 لمعرض «جلفود 2021»: يطيب لنا أن نقدم حدثاً عالمياً بأهمية «جلفود» الذي يواصل دوره المحوري في تعزيز أواصر الصلة بين الدول والممونين، وفتح قنوات التوزيع للشركات ذات الصلة بالقطاع، وتسليط الضوء على دبي بصفتها مركزاً تجارياً رئيسياً في قطاع الأغذية على المستوى العالمي.

وأضاف سموه «من جهتها، تستمر دبي بتعزيز مكانتها وتدعيم دورها العام في مجال إعادة تصدير الأغذية والتجهيزات الغذائية، لذا نتطلع هذا العام إلى استقطاب عدد كبير من الزائرين والعارضين القادمين من أكثر من 85 دولة من حول العالم».

وقال سموه: «يسر مركز دبي التجاري العالمي أن يرحب بالعارضين والزائرين مجدداً في معرض الخليج للأغذية «جلفود» معرباً عن أمله بنجاح العارضين والتجار لتحقيق أهدافهم من المشاركة في المعرض».