شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تترقّب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

قد يؤدي تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بجانب البيانات الاقتصادية الآخذة في التحسن وآمال التحفيز إلى تعزيز أسواق الأسهم المزدهرة داخل الاقتصاد المنتعش في الأسبوع الجاري.

وساهمت توقعات حدوث انتعاش اقتصادي قوي الأسبوع الماضي في رفع أسعار الفائدة، وبينما كان سوق الأسهم الأوسع متقلباً، وبرزت القطاعات التي حققت أداء جيداً مثل المالية وشركات الطيران والصناعات. ويُعرف هذا باسم «تداول أسهم الانكماش».

لقد حققت أسهم تلك القطاعات مكاسب على حساب النمو والتكنولوجيا. وإذا بقيت الأسواق مركزة على البيانات والتحفيز، فإن أداء هذه الأسهم آخذ في الارتفاع أكثر. ويتوقع المحللون الاستراتيجيون أن تستمر تجارة الانكماش حيث تشير الدلائل إلى أن الاقتصاد يمكن أن يحقق عودة قوية.

انخفض مؤشر «إس أند بي» بنسبة 0.7% خلال الأسبوع إلى 3906 نقطة، بينما ارتفع «داو» بنسبة 0.1% عند 31494، وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.57% خلال الفترة نفسها إلى 13874 نقطة بالتزامن مع تخلي أسهم التكنولوجيا، مثل «أبل»، عن 4% من مكاسبها خلال الأسبوع.



حدث الأسبوع



الحدث الكبير في الأسبوع الحالي هو إدلاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته نصف السنوية حول الاقتصاد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم غد الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يناقش باول الزيادة في أسعار الفائدة ومخاوف التضخم.

وقال مارك كابانا رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك «أوف أمريكا»: «سيتعين عليه الاعتراف بأن البيانات تتحسن وأن مكافحة الفيروس في تحسن مستمر أيضاً. وسيكون من الصعب عليه أن يبدو مسالماً كما كان».

لكن من المتوقع أن يشدد رئيس الاحتياطي على إبقاء البنك لأسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة وأنه سيحافظ على سياساته السهلة لدعم الاقتصاد.



تعزيز التوقعات

رفع الاقتصاديون الأسبوع الماضي من سقف توقعات التتبع للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، بدعم جزئي من القفزة الحادة وغير المتوقعة بنسبة 5.3% في مبيعات التجزئة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وزاد بنك «جولدمان ساكس» توقعات نموه للربع الأول إلى 6%، في حين قال «مورجان ستانلي» إنه يتتبع 7.5% من النمو عن نفس الفترة. وربط الاقتصاديون المكاسب المفاجئة في مبيعات التجزئة بشيكات التحفيز المرسلة للأفراد بموجب برنامج التحفيز البالغ 900 مليار دولار الأخير الذي وافق عليه الكونجرس في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت إدارة بايدن قد اقترحت حزمة إغاثة أخرى بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وستكون تحت أنظار مجلس النواب بلا شك خلال هذا الأسبوع.

إلى ذلك، قال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في «موديز أناليست»: «سوف يلتزم «باول» بقرار المشرعين الداعي إلى استمرار تقديم الدعم للاقتصاد، وسيكون مؤيداً لجهود الإدارة في التوصل إلى إقرار حزمة إغاثة كبيرة».



البيانات الرئيسية



لا تزال النتائج الفصلية المهمة مستمرة للأسبوع الجاري، مع تقديم أكثر من 60 شركة لتقاريرها، بما في ذلك «هوم ديبوت» و«ماسيز» و «سيلزفورس». أما البيانات فتشمل أيضاً التقارير الاقتصادية الرئيسية بما فيها السلع المعمرة يوم الخميس إلى جانب بيانات الدخل ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة، والذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. كما يظهر السوق علامات ارتفاع في معدلات التضخم.

وقال إد كيون كبير محللي الاستثمار في هيئة أسواق المال: «أعتقد أن الطفرة ستبدأ في وقت أقرب مما يعتقد معظم الناس. فهم يتوقعون انتعاشاً في النصف الثاني من هذا العام، لكنني أعتقد أن الربع الثاني سيكون قوياً للغاية، حيث يغير الأشخاص سلوكهم».

وأضاف أن الاقتصاد الأقوى يساعد في دفع عوائد سندات الخزانة إلى الأعلى، حيث بلغ عائد 10 سنوات أعلى مستوى له عند 1.36% يوم الجمعة. مؤكداً أن طرح اللقاح يساعد في تحقيق هذه التوقعات وتباطؤ انتشار الفيروس.

وقال كيون أيضاً: «سيزول قريباً جداً الحذر المرافق لمفهومي الادخار والبقاء في المنزل، وسنشهد خلال الربع الثاني أو الثالث ارتفاع رقم إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10%، وكل ذلك بسبب حقيقة أننا من المحتمل أن نحصل على حزمة تحفيز كبيرة».

ويقلل المستثمرون - بحسب كيون - من شأن زيادة النشاط الاقتصادي واستعادة قوته التي من المفترض أن تبدأ في مارس/آذار المقبل، وتستمر خلال الربعين الثاني والثالث وسط مغادرة المزيد من الأشخاص منازلهم لتناول الطعام والتسوق والقيام بأنشطة أخرى.

وتابع كيون: «أعتقد أن العالم سيبدو مختلفاً تماماً عما كان عليه خلال الـ 12 شهراً الماضية. ما نزال متفائلين ونمتلك ثقلاً كبيراً في سوق الأسهم»، محذراً من أن تدفق الأموال قد يضرب الاقتصاد.

وأضاف كيون: «بلغ حجم الاقتصاد الأمريكي العام الماضي حوالي 21 تريليون دولار. وتمتلك الأسر الآن مدخرات فائضة بحوالي 1.5 تريليون دولار، ومن المحتمل أن تكون حزمة التحفيز في حدود 1.2 أو 1.6 تريليون دولار».



أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري



الاثنين

نتائج الشركات: «رويال كاريبيان»، و«ماراثون أويل»، و«إتش إس بي سي»، و«أوكسيدنتال بيتروليوم»، و«زووم إنفو».

10:00 المؤشرات الاقتصادية الرائدة

الثلاثاء

نتائج الشركات: «هوم ديبوت»، و «ماسيز»، و«إنتويت»، و «تومسون رويترز»، و«مكافي»، و«جاز فارماسوتيكالز»، و«بنك أوف مونتريال».

9:00 أسعار المنازل من وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية FHFA

9:00 تقرير«ستاندرد أند بورز» «كيس-شيلر» لأسعار المنازل

10:00 شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

الأربعاء

نتائج الشركات: «إنفيديا»، و «تي جيه إكس»، و«إل براندز»، و«أباتشي»، و«رويال بنك أوف كندا»، و«بوكنج هولدنجز»، و«بيتروبارز».

7:00 طلبات الرهن العقاري.

10:00 مبيعات المنازل الجديدة.

10:00 شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

الخميس

نتائج الشركات: «سيلزفورس»، و «نرويجيان كروز لاينز»، و«إتسي»، و«بيست باي»، و«إتش بي»، و"إير بي إن بي»، و«دورداش»، و«دل تكنولوجيز».

8:30 مطالبات إعانات البطالة.

8:30 تقرير السلع المعمرة.

8:30 القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

10:00 تقرير مبيعات المنازل المعلقة.

10:00 المؤشرات الاقتصادية المتقدمة.

الجمعة

نتائج الشركات:«فلور»، و«سينمارك»، و«درافت كينجز»، و«فوت لوكر»، و«إيه إم سي نتوركس».

8:30 مؤشر الدخل والإنفاق الشخصي.

8:30 التجارة المتقدمة.

9:45 مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو.

10:00 مؤشر درجة تفاؤل وثقة المستهلك.

السبت

نتائج الشركات: «بيركشاير هاثاواي».