شكرا لقرائتكم خبر عن «ائتمان الصادرات» تواكب الخمسين بشعار وموقع جديدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت الاتحاد لائتمان الصادرات، شعارها وموقعها الإلكتروني الجديدين في خطوة تؤكد التزامها واستمرارها في توظيف مختلف سبل الابتكار والتميز في سعيها نحو تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات، تماشياً مع الأجندة الوطنية الاقتصادية للدولة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، والقائمة على استشراف المستقبل ومواكبة المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتغير باستمرار.

وخلال مراسم إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين، قام الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بزيارة مكتب الشركة في دبي برفقة المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وحضور ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك للتفاعل مع موظفي الشركة في هذا الحدث وإعطائهم توجيهاته فيما يتعلق بأهمية هذه الخطوة بالنسبة للشركة.

وتأكيداً على أن هذه الخطوة تسلط الضوء على حرص والتزام الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الشركات الإماراتية، قال: «يسعدني حضور إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي لطالما التزمت بدعم تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات من خلال عقد شراكات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم حلولها التأمينية وأدواتها المالية المبتكرة لدعم نمو وتنافسية الشركات الإماراتية. وإن هذه الخطوة ما هي إلا تأكيد على حرصها على تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في تبني الابتكار والتميز لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما أن الشعار والموقع الإلكتروني يسلطان الضوء على التزام الشركة بدعم خطة دولة الإمارات في مسيرتها نحو بناء اقتصاد مستدام في الخمسة عقود المقبلة».

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «نسعى دائماً إلى التحسين والتطوير وتوظيف الابتكار؛ حيث إن إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين يعكس استراتيجيتنا القائمة على الابتكار ويؤكد التزامنا بتقديم أفضل الحلول الرقمية في مجال التجارة وائتمان الصادرات. ويؤكد هذا تميّزنا في تقديم تسهيلات ومبادرات من شأنها أن تدعم نمو الشركات الإماراتية وتعزز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما يعبّر الشعار الجديد عن رؤية وأهداف القيادة الرشيدة المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس جهودنا الرامية إلى تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، لاسيما في أولى مراحل مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً القادمة».

موقع إلكتروني ديناميكي

جاء إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لتعزيز البنية التحتية الرقمية للشركة وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى خدماتها، الأمر الذي يسهم في دعم نمو وتوسّع أعمال هذه الشركات.

ويهدف الموقع الإلكتروني إلى تعريف الشركات الإماراتية المصدرة والصغيرة والمتوسطة بحلول حماية الائتمان والأدوات المالية المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وتسليط الضوء على أهمية هذه المنتجات في حماية الشركات ضد المخاطر التجارية والسياسية المتعلقة بالعمل في مجال التصدير.

وإضافة إلى ذلك، يتيح الموقع الإلكتروني الجديد منصة خاصة لتسهيل الوصول إلى خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهي عبارة عن حلول تأمينية رقمية فعالة من حيث التكلفة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال من شروط الدفع المسبق وخطابات الاعتماد التقليدية إلى الحدود الائتمانية المفتوحة عند القيام بالأعمال التجارية، الأمر الذي يعزز نموها في الأسواق الدولية.

التزام مستمر ودعم دائم

وتأكيداً على التزامها بتسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة والمساهمة في استمرارية أعمال الشركات، قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات حماية ائتمانية لشركات إماراتية صغيرة ومتوسطة بلغت 420 مليون درهم منذ يناير وحتى نوفمبر 2020، الذي يعادل تأميناً لتجارة غير نفطية بقيمة مليار درهم. وقد ساعدت هذه الحماية على تعزيز السيولة النقدية لدى هذه الشركات وتسهيل حصولها على تمويلات من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك بأسعار فائدة تفضيلية تُسهّل عليها سداد دفعات التمويل.

