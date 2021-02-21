«أدنوك» تستعرض رؤيتها للريادة في مجال التكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الأحد، انطلاق فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أدنوك للابتكار» الذي يستعرض استراتيجيتها في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار، خصوصاً في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وتم افتتاح الأسبوع بحضور ومشاركة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وسارة يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعدد كبير من الإداريين والخبراء والمسؤولين في القطاع.

ويجمع الحدث الذي ينعقد افتراضياً في الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، الآلاف من موظفي الشركة لمناقشة ومشاركة الآراء حول خريطة طريق «أدنوك» في مجال التكنولوجيا، واستراتيجيتها للابتكار الهادفة إلى تعزيز ريادتها بين شركات النفط والغاز في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

مطوّر للتكنولوجيا

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته الافتتاحية خلال الحدث، أهمية تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في نشر تطبيقات الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الأعمال، حيث أشار إلى أننا نعيش في عالم تحدد فيه ابتكارات العصر الصناعي الرابع، المزايا التنافسية للشركات والأعمال؛ لذا لا يمكن لأي قطاع أن يقف ساكناً ويبقى متفرجاً.

وشدد على أن مواصلة «أدنوك» لمسيرة نجاحها مرهون بمدى سرعتها في اعتماد وتطبيق التقنيات المستقبلية، مشيراً إلى المبادرات والمشاريع التي قامت بها الشركة على هذا الصعيد.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، قامت «أدنوك» باستثمارات استراتيجية لتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في كافة مراحل وجوانب أعمالها، ضمن عملية التحول الرقمي التي تنفذها. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وسلسلة الكتل والتحليلات التنبؤية، التي أسهمت جميعها في تعزيز القيمة وخفض التكاليف وتمهيد الطريق أمام «أدنوك» لتصبح شركة رائدة في مجال التكنولوجيا في قطاع الطاقة، فيما تستعد لمرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19».

وأوضح أن خطة «أدنوك» لتعزيز ريادتها في مجال التكنولوجيا تشمل تحولها من شركة تمتلك أحدث التقنيات والحلول المبتكرة إلى مطوّر للتكنولوجيا الخاصة بالنفط والغاز، وتوفيرها للقطاع بأكمله.

حلول الذكاء الاصطناعي

ومن الأمثلة العملية على هذا التحول، مشروع «أدنوك» المشترك مع «جروب 42» الذي قامت بإطلاقه العام الماضي تحت اسم «AIQ» لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى الارتقاء بالعمليات وتحسين عمليات التخطيط وزيادة الربحية، وتوفير حلول مبتكرة لقطاع النفط والغاز بشكل عام.

وقال: «إن التقدم والتطور الذي سنحققه في المستقبل مرتبط بقدرتنا على التحول من شركة مستهلكة للتكنولوجيا إلى مزود بها. وهذه هي الفكرة المحورية وراء تأسيس مشروعنا المشترك (AIQ) مع مجموعة «جروب 42»، حيث تعمل شركة «AIQ» على تطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكارات في تعلم الآلة. وسيتم تسجيل وترخيص هذه الابتكارات وتوفيرها لشركائنا في قطاع النفط والغاز».

وأشار إلى التقدم الذي أحرزته الشركة في اعتماد أحدث التقنيات في مختلف مجالات ومراحل أعمالها، مسلطاً الضوء على نجاح «أدنوك» في توفير مليارات الدولارات من خلال مركز «بانوراما» ومبادرات رقمية أخرى.

وقال: «لقد بدأنا مسيرة التحول الرقمية في عام 2018، عندما أطلقنا مركز بانوراما للتحكم الرقمي المتطور التابع لـ«أدنوك»، الذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في كيفية الاستفادة من البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لدعم عملية اتخاذ القرار في «أدنوك». فقبل إنشاء مركز بانوراما، كانت المعلومات والبيانات تفتقر لمنصة مركزية تجمعها. ومن خلال تجميع هذه البيانات الضخمة في منصة موحدة، استطعنا تحقيق الاستفادة القصوى منها وتوفير مبالغ ضخمة».

كما أشار إلى وجود العديد من الفرص الكبيرة والواعدة لتعزيز التقدم الذي تحرزه «أدنوك» والحفاظ على مكانتها في مجال الابتكار والتكنولوجيا. وقال: «على سبيل المثال، يمكن لـ«أدنوك» استغلال فرصة وجود أول جامعة بحثية في العالم مخصصة في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مضيفاً أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ستكون مصدراً مهماً للأبحاث والابتكارات التي يمكن لـ«أدنوك» الاستفادة منها».

وأكد أن روح الابتكار التي أوصلت دولة الإمارات إلى المريخ سوف تمكّن «أدنوك» من الانتقال إلى المرحلة التالية في مسيرة نقلتها النوعية.

تحفيز التفكير الإبداعي

وتلت كلمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، كلمة سارة يوسف الأميري وشرحت فيها وجهة نظرها حول دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز المرونة على المدى الطويل، خصوصاً في مرحلة التعافي بعد «كوفيد ـ 19».

وقالت: «شكراً لأدنوك والدكتور سلطان أحمد الجابر على الدعوة للمشاركة في أسبوع «أدنوك للابتكار». تعد التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير من الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات، ولا شك في أن أسبوع «أدنوك للابتكار» يعتبر منصة مثالية لتحفيز التفكير الإبداعي وتسريع تطبيق التكنولوجيا لتعزيز المرونة وتوفير حلول للتحديات التي نواجهها في مرحلة التعافي بعد «كوفيد ـ 19».

وسيشهد «أسبوع أدنوك للابتكار» استضافة أول اجتماع لرؤساء قطاعات التكنولوجيا في شركات النفط العالمية الرائدة. وسيدير الاجتماع، الذي ينعقد في 22 فبراير الجاري بحضور أكثر من 30 مسؤولاً، البروفيسور نيكولاس ويب، الكاتب المشهور والمخترع الذي يمتلك أكثر من 40 براءة اختراع مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

جلسات نقاشية

وتستعرض «أدنوك» خلال «أسبوع الابتكار» التقنيات المختلفة التي تقوم بتوظيفها عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها، كما تستضيف سلسلة من الجلسات النقاشية يقوم من خلالها موظفون من دوائر الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع، والتسويق والتجارة والتداول، وشركات المجموعة بمشاركة الآراء ووجهات النظر حول مواضيع ومبادرات الابتكار الرئيسية.

وقامت «أدنوك» على مدى السنوات الأربع الماضية بتنفيذ استثمارات استراتيجية، وإطلاق العديد من المبادرات في مجال التكنولوجيا والابتكار في إطار التحول الرقمي والنقلة النوعية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء وزيادة القيمة من أصولها ومواردها.

وتضم هذه المبادرات «مركز بانوراما للتحكم الرقمي» الذي استطاع تحقيق قيمة تجارية لـ«أدنوك» تفوق مليار دولار (3.67 مليار درهم) منذ افتتاحه. ويستفيد المركز من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتحليلات الذكية لجمع المعلومات والبيانات الفورية من مختلف عمليات أدنوك التشغيلية، لتقديم رؤى وتوصيات تساعد على سرعة اتخاذ القرار.

وتشمل المبادرات الرقمية الأخرى للشركة، مركز «ثمامة لدراسة المكامن البترولية» الذي يستخدم البيانات الضخمة والتحليلات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحديد الموارد الهيدروكربونية، وزيادة القيمة من الحقول الحالية. وتقوم أدنوك أيضاً، بتطبيق تقنيات مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين أداء مكونات سلسلة القيمة، والصيانة التنبؤية، وحساب الموارد الهيدروكربونية القائم على «سلسلة الكتل» (بلوك تشين).