شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تدعم المؤشرات في مستهل تداولات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تماسكت أسهم البنوك والاتصالات بمؤشرات الأسهم المحلية في مستهل جلسات الأسبوع، على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها أسهم العقار، ومع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو التسييل.

وفيما نجح سوق أبوظبي في الارتفاع بنسبة 0.24% بدعم من ثلاثة أسهم وهي: «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«اتصالات»، قلص «الإمارات دبي الوطني» من تراجع مؤشر سوق دبي إلى 0.32% فقط، لاسيما مع بقاء حركة المؤشرات ضمن نطاقات ضيقة.

وكان من بين الأسهم الرابحة في جلسة يوم الأحد «أغذية» مع تدفق سيولة على السهم بأكثر من 50 مليون درهم، ليترفع 2.24% إلى 5.93 درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 931.36 مليون درهم منها 814.16 مليون درهم في سوق أبوظبي و117.2 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 238.97 مليون سهم، توزعت بواقع 143.17 مليون سهم في دبي، و95.8 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 37 شركة وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4097 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.32% عند مستوى 2568 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار والسلع والنقل والتأمين والاتصالات.

وانخفض قطاع العقار 0.95% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.81% و«إعمار للتطوير» 2.23% و«الاتحاد العقارية» 0.36% و«ديار» 1.07% و«داماك» 2.45% فيما استقر «إعمار مولز» من دون تغيير. وتراجع قطاع الاستثمار 0.98% متأثراً بتراجع «دبي للاستثمار» 0.66% و«دبي المالي» 1.96% و«شعاع كابيتال» 1.26%.

وانخفض قطاع النقل 0.36% نتيجة انخفاض «أرامكس» 1.2% و«الخليج للملاحة» 0.27% في مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.8%

وعلى العكس، ارتفع قطاع البنوك 0.16% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» واستقرار «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 21.24 مليون درهم مغلقاً عند 3.67 درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة بلغت 17.6 مليون درهم وأقفل عند 2.62 درهم، ثم «أرامكس» باستقطابه 12.8 مليون درهم وأغلق عند 4.09 درهم.

وسجل «المدينة للتمويل» الارتفاع الأكثر بسوق دبي، وبنسبة 7.65% إلى مستوى 0.225 درهم، بينما سجل «الإثمار» التراجع الأكثر بنسبة 4.89% ليغلق عند 0.233 درهم.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.24% إلى مستوى 5656.64 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والسلع والاستثمار.

وارتفع قطاع البنوك 0.35% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي التجاري» 0.92% على الرغم من تراجع «أبوظبي الإسلامي» 1.04%. وصعد قطاع الاتصالات 0.81% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما صعد قطاع الاستثمار هامشياً 0.02% بفعل صعود «الواحة كابيتال» 0.81% على الرغم من نزول «إشراق» 1.3% واستقرار «العالمية القابضة».

وفي المقابل نزل قطاع العقار 0.53% متأثراً بنزول «الدار» 0.28% و«رأس الخيمة العقارية» 4.97%. كما نزل قطاع الطاقة 0.86% مع نزول «طاقة» 2.88% و«أدنوك للتوزيع» 0.75% فيما استقر «دانة غاز» من دون تغيير.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 202 مليون درهم وأغلق عند 3.6 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه قرب 200 مليون درهم وأقفل عند 14.96 درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة قدرها 141.6 مليون درهم وأغلق عند 46.8 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعين بسوق أبوظبي «أغذية» وبنسبة 2.24% مغلقاً عند 5.93 درهم، وفي المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 4.97% إلى 0.555 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 78.96 مليون درهم محصلة شراء منها 465 ألف درهم محصلة شراء العرب و5.78 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و72.71 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 78.96 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 6.96 مليون درهم محصلة شراء، منها 679 ألف درهم محصلة شراء العرب و6.28 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 6.96 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.41 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و5.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 38.34 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 11.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 11.6 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 38.34 مليون درهم محصلة بيع.

تباين مؤشرات الخليج الرئيسية

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين الأحد في غياب عوامل جديدة. وزاد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.7 بالمئة إلى 9086 نقطة بعدما تكبد خسائر لجلستين، وارتفع سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وصعد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.8 بالمئة.

وبحسب «رويترز» تراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة إلى 10267 نقطة وهبط سهم البنك التجاري القطري 2.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة إلى 11426 نقطة، مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، 1.1 بالمئة.

وفي البحرين، زاد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1486 نقطة بينما استقر مؤشر سلطنة عُمان عند 3566 نقطة، وفي الكويت عند 6212 نقطة.