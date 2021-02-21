شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تؤجر سفينة «جلف لايفستوك 2» بعد استكمال الصيانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة أنها أبرمت عقد إيجار مدته 5 سنوات لناقلة المواشي التابعة لها «Gulf Livestock 2»، مع شركة ميرا للشحن الدولي بقيمة 5.5 مليون دولار (20.2 مليون درهم) صافي إيرادات بعد خصم جميع المصاريف. ومن المتوقع أن يثمر هذا العقد في دعم أعمال الشركة عموماً وتعزيز السيولة ونمو الإيرادات السنوية، الأمر الذي يقود إلى مزيد من الربحية خلال السنوات المقبلة. وقالت «الخليج للملاحة» إن السفينة «Gulf Livestock 2»، أبحرت بعد أشهر عديدة من التوقف والرسو لأعمال وأغراض الصيانة الشاملة والمكثفة. وعلى أثر ذلك، حازت الشركة شهادة التصنيف التي تؤهلها للإبحار للسنوات الخمس المقبلة بكل اقتدار. وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عاماً صعباً للغاية بالنسبة لقطاع الشحن ونقل البضائع محلياً وعالمياً بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع نقل المواشي بشكل عام، فقد تمكنت سفينة GL2 من استكمال أعمال الصيانة الرئيسية التي تمتفي حوض أوزاتا ( Ozata) لبناء السفن في مدينة يلوه التركية، وبذلك فقد تمت إعادة تجديد السفينة لاستيعاب ونقل المواشي بأمان، ووفق أعلى المعايير الدولية، وبقدرة استيعابية تصل إلى 6500 رأس من الماشية.