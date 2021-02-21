شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يرتقي إلى وصافة الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتقى ليستر سيتي إلى وصافة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الاحد على مضيفه أستون فيلا 2-1 ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين.

ورفع ليستر رصيده إلى 49 نقطة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يلتقي أرسنال لاحقًا في قمة المرحلة، وثلاث عن مانشستر يونايتد الذي سيكون قادرًا على استعادة الوصافة في حال فوزه على ضيفه نيوكاسل.

ودخل فريق المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز إلى المواجهة على ملعب فيلا بارك منتشيًا من فوزه الكبير 3-1 على ليفربول حامل اللقب في المرحلة السابقة، واستعد بأفضل طريقة لاستضافة سلافيا براغا التشيكي في إياب الدور الـ 32 من الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» الخميس بعد تعادلهما سلبًا ذهابًا منتصف الأسبوع.

وغاب عن أستون فيلا قائده وصانع ألعابه جاك غريليش بسبب إصابة في قدمه ومن المتوقع أن يبتعد عن المنافسات قرابة الشهر. وافتتح جيمس ماديسون التسجيل للضيوف بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيس (19). ولم يتأخر بطل إنجلترا عام 2016 في مضاعفة النتيجة عندما تصدى مارتينيس لتسديدة من جايمي فاردي لتتهيأ أمام هارفي بارنز تابعها في الشباك (23).

وقلّص أصحاب الأرض النتيجة عبر البوركيني برتران تراوري مع انطلاق الشوط الثاني (48). وتجمد رصيد فيلا عند 36 نقطة في المركز الثامن.