شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق العراقية تعاني الحظر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عانت الفرق الرياضية العراقية قرارات خلية الأزمة الصحية التي قررت حظر التجوال لأيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

هذه الإجراءات أدت إلى تعطيل بعض الوحدات التدريبية للفرق؛ نتيجة عدم وصول اللاعبين إلى ملاعب فرقهم.

بعض من مدربي الفرق طالبوا الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بتأجيل مباريات الدوري لمدة أسبوعين حتى تتم معالجة اللاعبين المصابين وتعويض الوحدات التدريبية التي لم يتم إقامتها؛ بسبب إجراءات الحظر.

وقال مدرب السماوة شاكر محمود: إن هذه الإجراءات لا تمنع من نقل الإصابات بفيروس كورونا، وهي تؤثر سلباً في اللاعبين والمدربين، لأن الوحدات التدريبية لا تتم بجاهزية كاملة.

في حين أكد مدرب الكهرباء عباس عطية، أن هذه الإجراءات محيرة وتعد بدائية وستؤثر سلباً في مستوى ونتائج فرق الدوري، وكان يفترض تأجيل الدوري لأسبوع أو أسبوعين بدلاً من الإصرار على إقامته بشكل غريب وسط ظروف غير طبيعية.

يذكر أن حارس مرمى النفط مصطفى سعدون كان قد كشف أنه تعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار عراقي؛ بسبب ذهابه للوحدة التدريبية لفريقه في بغداد.

يذكر أن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قد طلبت من كل ناد أن يزودها بأسماء 60 شخصاً من مدربين ولاعبين وطاقم إداري وطبي حتى يتم استثناؤهم من الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الأمنية.