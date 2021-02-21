إنتر يغضب على ميلان

حسم إنتر «ديربي الغضب» بفوزه على مضيفه ميلان 3-صفر بفضل ثنائية للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (5 و57) والمهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو(66)، موسعاً صدراته للدوري الإيطالي لكرة القدم في منافسات المرحلة الثالثة والعشرين الأحد.

ووسع إنتر الفارق مع غريمه ثاني الترتيب إلى 4 نقاط (53 مقابل 49)، وحقق فوزه الرابع توالياً في الدوري وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في المراحل السبع الأخيرة (5 انتصارات مقابل تعادلين)، مستفيداً من حيويته ومستغلاً انعدام أي ضغط في المسابقات الأوروبية على جدوله.

في المقابل سقط ميلان للمباراة الثانية توالياً في الدوري بعد خسارته بهدفين نظيفين أمام سبيتسيا في المرحلة السابقة، كما عاد بتعادل مخيب أمام النجم الأحمر الصربي 2-2 في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، في فترة تراجع أدائه مع بداية العام الحالي حيث خسر 4 مرات إضافة الى الخروج من الكأس المحلية.

وتواجه الـ «روسونيري» مع الـ «نيراتسوري» بعد شهر من مواجهتهما في الدور ربع النهائي من الكأس المحلية، انتهت بفوز إنتر 2-1 وبعراك بين الهدافين لوكاكو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ودفع المدربان بجميع أوراقهما الرابحة في الملعب، فأشرك مدرب إنتر أنتونيو كونتي الثنائي الخطر في الهجوم لوكاكو ومارتينيس ضمن خطة 3-5-2، فيما راهن مدرب ميلان ستيفانو بيولي على رأس الحربة إبراهيموفيتش بدعم من الثلاثي البلجيكي اليكسيس سالميكرز والتركي هاكان جالهان أوغلو والكرواتي أنتي ريبيتش ضمن خطة 4-2-3-1.

وسريعاً اظهر الثنائي لوكاكو - مارتينيس خطورته بعدما اقتحم البلجيكي منطقة الجزاء فمرر كرة أرضية عادت إليه من مدافع ميلان الدنماركي سيمون كيار، ليعيد الكرّة بنجاح هذه المرة ويرفع كرة عرضية متقنة للأرجنتيني المتربص بمفرده في المنطقة أمام الحارس، الذي سجل بدون أي صعوبة برأسه هدف السبق في مرمى الحارس جانلويجي دوناروما (5).

بدأ الشوط الثاني، بمبارزة ثنائية بين هاندانوفيتش وإبراهيموفيتش حيث تصدى الحارس لفرصتين رأسيتين للـ «سلطان» في أقل من دقيقة مع إعادة طبق الأصل: تمريرة عرضية في الزاوية البعيدة على الجهة اليسرى ورأسية من مهاجم ميلان وتصدي ولا أروع من حارس إنتر (47).

وفي خضم ضغط أصحاب الأرض، كانت الكلمة الأخيرة مرة جديدة للحارس هاندانوفيتش الذي صد تسديدة قوية من ساندرو تونالي داخل المنطقة (48).

ووجه مارتينيز «رصاصة الرحمة» إلى ميلان بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرات قصيرة خارج المنطقة بدأها المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن وثم إلى برسيتش على الرواق الأيسر الذي دخل إلى المنطقة ومرر كرة أرضية انقضى عليها الأرجنتيني في الشباك (57).

وسجل المهاجم الدولي الأرجنتيني هدفه الثالث عشر في 23 مباراة في الـ «سيري أ» هذا الموسم.

وأبى لوكاكو إلا أن يترك بصماته التهديفية في «الديربي» ويرد بلغة الأهداف على «إبرا» بعدما تسلم كرة في العمق وتوغل وتخلص من العاجي فرانك كيسييه وسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى عجز الحارس عن صدها (66).

ورمى المدربان بآخر أوراقهما مع التبديلات، إلا أن النتيجة لم تتبدل ليعلن الحكم فوز إنتر بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب «إينيو تارديني»، فرّط بارما بتقدمه بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم الدنماركي أندرياس كورنيليوس (3) والسلوفاكي يوراي كوشكا (32 من ركلة جزاء) أمام ضيفه أودينيزي، ليخرج متعادلاً 2-2 بهدفي ستيفانو أوكاكا (64) والهولندي برام نويتينك (80).

وتابع بارما صاحب المركز قبل الأخير (14)، نزيف النقاط إذ فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الـ 15 الأخيرة في مختلف المسابقات.