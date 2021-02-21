شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. وزير المالية يعلن تكليف رئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الاحد 21-2-2021 ، اخبار الاقتصاد المصرى من ابرزها تصريحات وزير المالية بأن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكترونى، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.

قال الوزير، إننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومى لتطوير منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذى يتوافق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».

أضاف الوزير، أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام 2009 وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد خلال يناير

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وتطبيق الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفى ، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و961 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير 2021، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج».

أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 436 مليونًا و419ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و503 ملايين و195 ألف جنيه.

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمدينة مرسى علم، عقب زيارته أمس لمدينة الغردقة، حيث بدأ جولته بها صباح اليوم بتفقد عدد من المنشآت الفندقية، كما تفقد أحد محطات تحلية المياة الموجودة بالمدينة.

وتأتي هذه الجولة استكمالا للجولات التفقدية التي يقوم بها الوزير بالمحافظات السياحية الساحلية لمتابعة مدي التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، والتعرف على مشاكل القطاع السياحي بها والمقترحات لدفع الحركة السياحية بها

وخلال الجولة استمع الدكتور خالد العناني لمشاكل وآراء أصحاب هذه المنشآت الفندقية ومقترحاتهم لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

وأثناء جولته التقى وزير السياحة والآثار بعدد من السائحين من التشيك وسويسرا وبولندا، والذين أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي لمسوها على أرض الواقع والتي يتم تطبيقها في مطار مرسى علم الدولي والفنادق التي يقيمون بها.

نفى مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما تم تداوله عن صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة اليوم الأحد، الموافق 21 فبراير الجاري، وبحسب ما ذكر المصدر لـ"البوم السابع"، أن الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط ، ستعقد اجتماعا غدا الاثنين لتحديد موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة .

وعقدت منذ أيام لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس وبمشاركة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرى، والدكتور أسامة الجوهرى، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة القوى العاملة؛ وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.