شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات دبي وقطر والكويت بجلسة الأحد.. وارتفاع السعودية وأبوظبي والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.32% خاسراً 8.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2568.03 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.07% خاسراً 6.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10266.59 نقطة، انخفضت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.24% رابحاً 13.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.642 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 789.699 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.68% رابحاً 61.74 نقطة ليغلق عند مستوى 9085.97 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.30% رابحاً 4.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1485.86 نقطة.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.32% خاسراً 8.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2568.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 95.8 مليون سهم محققة ما قيمته 117.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1831 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 1.03%، 0.16%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.65%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 5%، وتراجع 21 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.8 مليون ورقة بقيمة 21.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.81%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.07% خاسراً 6.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10266.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 178.5 مليون سهم بقيمة 362.6 مليون ريال عبر تنفيذ 8243 صفقة، وتراجع 36 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.05%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.94%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسراً 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5690.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6212.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4661.20 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% خاسراً 8.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 162.5 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8365 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.51%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.22%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.38%، 0.37%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.10%، 0.06%، على التوالي.





بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 13.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.642 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 789.699 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 143.2 مليون سهم، بقيمة 814.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2266 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 2.24%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 1.43%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 1.15%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 4.97%، ثم سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.89%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 202.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.28%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.010% رابحاً 0.414 نقطة ليغلق عند مستوى 3565.962 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.7 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 407 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 3.70%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 3.33%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.23%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 4.19%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 4.08%، ثم سهم "اس ان ان باور القابضة" بنسبة 3.08%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 602.4 ألف ريال عماني.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% رابحاً 61.74 نقطة ليغلق عند مستوى 9085.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.31% خاسراً 359.75 نقطة ليغلق عند مستوى 27096.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 313.2 مليون سهم بقيمة 11.4 مليار ريال.

صعد 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 3.36%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.49%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.32%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.52%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.36%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وقفز 116 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 10%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 10%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 9.97%، وتراجع 68 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.15%، ثم سهم "تشب" بنسبة 1.73%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 934.2 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.30% رابحاً 4.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1485.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 790.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 15.79% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.45%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.61% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.65%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.58%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.70%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.01%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، شركة دلمون للدواجن، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 6.25%، 3.92%، 2.11%.