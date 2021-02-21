شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بارتفاع 7 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.010% رابحاً 0.414 نقطة ليغلق عند مستوى 3565.962 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.7 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 407 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 3.70%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 3.33%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.23%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 4.19%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 4.08%، ثم سهم "اس ان ان باور القابضة" بنسبة 3.08%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 602.4 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت شركة عمان للاستثمارات، تسلمها السجل التجاري، وفقاً لقرارات الجمعية غير العادية، بعد أن أقرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في 17 فبراير الجاري، وبعد أن انقضت المهلة القانونية لاعتراض الدائنين على الاندماج مع الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة بدون أن يتقدم أي دائن بأي اعتراض، كما تسلمت الشركة أيضاً موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نشرة الإصدار المتعلقة بالاندماج، وعله ستقوم شركة مسقط للمقاصة والإيداع بأعمال توزيع مستحقات مساهمي الشركة الخليجية وفقاً لقرارات الجمعية غير العادية ووفقاً للضوابط المعمول بها.

في سياق آخر أعلنت شركة إس إم إن باور القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 18 فبراير الجاري، وتم اعتماد القوائم المالية المنفصلة والموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والنظر في تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير حوكمة الشركات لذات العام.

في سياق ذاته أعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة، البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 191.4 ألف ريال عماني عام 2020 مقابل 254.5 ألف ريال عماني عام 2019 بنسبة انخفاض 24.8%، وحققت الشركة خسائر بقيمة 261.6 ألف ريال عماني عام 2020 مقابل 622.1 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض 57.9%.