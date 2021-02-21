شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنك السودان المركزى: سنتبع نظاما مزدوجا للبنوك الإسلامية وغير الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين اليوم الأحد، إن السلطات اتخذت قرارا باتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية وسط مساع لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة.

وأضاف "كان في السودان النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن سيكون هناك النظام التقليدي للبنوك وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان".

وقال إن أموال المانحين المخصصة لبرنامج لدفع إعانات شهرية بقيمة خمسة دولارات لمعظم السكان ستُصرف لوزارة المالية من غد الاثنين بعد خفض قيمة العملة.

كان صرف 400 مليون دولار من أجل المرحلة الأولى من البرنامج قد تأجل بسبب المخاوف من انخفاض القيمة الحقيقية للإعانات انخفاضا كبيرا في ظل سعر الصرف قبل خفضه.