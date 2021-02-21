شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 21-2-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم الأحد 21 فبراير 2021 في مصر وكذلك على المستوي العالمي، حيث يسجل الذهب اليوم 782 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 670 جنيها. عيار 24 سجل 894 جنيها. عيار 21 سجل 782 جنيها. الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها. أونصة الذهب بلغت 1784 دولار.



الذهب عوض بعض خسائره بعد أن نزل لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بختام تعاملات هذا الأسبوع، لكنه يظل على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر 2020، إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وكانت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعت بنسبة 0.3% إلى 1769.20 دولار، خلال تعاملات هذا الأسبوع لكن هناك توقعات بارتفاع مرتقب الأسبوع الجديد الذى يبدأ غداً الاثنين.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي في الأسبوع الجديد، لكنه أضاف أن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.