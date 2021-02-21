شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت تغلق في المنطقة الحمراء بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسراً 0.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5690.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% خاسراً 0.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6212.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4661.20 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% خاسراً 8.85 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 162.5 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8365 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.51%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.22%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.38%، 0.37%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.10%، 0.06%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ريم العقارية، تسلمها خطاب رسمي من شركة بيتك كابيتال للاستثمار، يوم الخميس الماضي، بصفتها مدير المحفظة الوطنية العقارية، تطلب فيه إنهاء العقد المبرم في 8 أغسطس عام 2016 مع الشركة، المعني بتقديم خدمات إدارة وتشغيل عقارات المحفظة الوطنية العقارية والاكتفاء بالفترة السابقة، على أن يتم نقل وتشغيل وإدارة عقارات المحفظة الوطنية العقارية إلى شركة أخرى بناء على جدول زمني سيتم من خلال البريد الإلكتروني للشركة.

في سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

رابعاً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة تمكين القابضة.

خامساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سادساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثامناً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

شركة صكوك القابضة.

شركة المال للاستثمار.

تاسعاً: شركات موقوفة لتخفيض رأس المال:

الشركة الأولى للاستثمار.