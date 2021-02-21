شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-2-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 48.75 جنيه للشراء، 51.87 جنيه للبيع كما هو عليه الخميس الماضى، فى حين سجل انخفاضا في بنك مصر ليسجل 48.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.75 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم استقرارا ملحوظا، أمام الجنيه المصري ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، و4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع فى بنك "مصر". وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.51 جنيه للشراء.

51.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.75 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.73 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 48.75 جنيه.

51.83 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 51.87 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.62 جنيه للشراء.

52.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.70 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.83 جنيه للشراء.

52.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.