شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط تراجع 36 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.07% خاسراً 6.76 نقطة ليغلق عند مستوى 10266.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 178.5 مليون سهم بقيمة 362.6 مليون ريال عبر تنفيذ 8243 صفقة، وتراجع 36 سهماً، وارتفعت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.05%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.94%.

وفي سياق متصل أعلنت فوتسي FTSE Russell عن النتائج للمراجعة النصف السنوية لمؤشرات الأسواق، وتم ضم سهمي الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD)، الخليج للمخازن، فيما تم استبعاد سهم شركة بلدنا، وتسرى نتائج المراجعة بداية من 18 مارس المقبل.

في سياق آخر أعلن صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2020يوم 3 مارس المقبل.

وفي سياق منفصل أعلنت المجموعة للرعاية الطبية، إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2021 - 2023 يوم 18 فبراير الجاري.