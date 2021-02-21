شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين للجلسة الخامسة على التوالي مدفوعة بقطاعي الخدمات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.30% رابحاً 4.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1485.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 790.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 15.79% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.45%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.61% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.65%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.58%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 3.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.70%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.01%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، شركة دلمون للدواجن، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 6.25%، 3.92%، 2.11%.

في سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن نتائجها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وسجلت الشركة صافي خسائر بلغت 41.42 مليون دولار عام 2020 مقابل صافي ربح بلغ 0.67 مليون دولار أمريكي في عام 2019، وتعود هذه الخسارة في الأساس إلى التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كوفيد-19، وبلغ العائد على السهم سالب 1.43 سنتات أمريكية مقابل موجب 0.02 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2019.

في السياق ذاته أعلنت شركة إنوفست، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وسجلت المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 5.03 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 7.15 مليون دولار أمريكي للعام الماضي بنسبة انخفاض 30%، ويعزي هذا إلى الاضمحلال في القيم العادلة لبعض الاستثمارات وانخفاض الإيرادات المتحصلة من الرسوم الإدارية، كما انحفضت إيرادات عقود المقاولات وإيرادات العقارات نتيجة تقلص الربح من التخارجات العقارية، وبلغ النصيب الأساسي للسهم في أرباح الشركة الأم عن السنة 1.69 سنتاً أميكياً مقارنة مع 2.4 سنتاً أمريكيا لعام 2019، وأما صافي الربح التشغيلي، انخفض من ربح وقدره 6.17 مليون دولار أمريكي إلى خسارة وقدرها 0.7 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع العام الماضي.

كما أعلنت المجموعة العربية للتأمين (أريج)، تحقيق صافي ربح موحد قدره 13.6 مليون دولار أمريكي منسوبة إلى مساهمي الشركة الأم لعام 2020 مقارنة بصافي ربح 17.5 مليون دولار أمريكي لعام 2019، بانخفاض قدره 22%، ويعزي ذلك بشكل أساساً إلى انخفاض دخل الاستثمار، وبلغت ربحية السهم 6.8 سنت أمريكي لعام 2020 مقارنة 8.9 سنت أمريكي لعام 2019، وحقق الدخل الشامل المنسوب إلى المساهمين لعام 2020 ربح قدره 17 مليون دولار أمريكي مقابل ربح قدره 32 مليون دولار أمريكي لعام 2019 بانخفاض قدره 47%.