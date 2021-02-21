شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سليمان الحبيب السنوية ترتفع 21% وإدارتها تُوصي بتوزيع 0.60 ريال للسهم عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 21.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 870.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 870 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى نمو الإيرادات بمعدل 16.85%، ويعود النمو في الإيرادات في قطاع المستشفيات إلى الزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، بالإضافة إلى الارتفاع في مبيعات قطاع الصيدليات للعام 2020، وأيضاً الارتفاع في إيرادات في قطاع الحلول من العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة خلال العام 2019م وكذلك 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 5.9 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 5 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2020، بقيمة 210 مليون ريال، بواقع 0.60 ريال للسهم، وبما نسبته 6% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 737.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 600.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.