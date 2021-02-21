شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح موبايلي تقفز 2426% خلال 2020 مدفوعة بنمو المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة إتحاد إتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2426% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 783 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 31 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1.4 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 967 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في المبيعات نتيجة نمو مبيعات البيانات ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

وارتفعت المبيعات إلى 14 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 13.4 مليار ريال خلال العام 2019.

يُشار إلى أن موبايلي حققت أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال السبع سنوات الماضية ليصل إلى 5.350 مليار ريال سعودي في العام 2020 بالمقارنة مع 4.947 مليون ريال للعام السابق بارتفاع قدره 8.2%. ويعود ذلك التحسن إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 537 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.