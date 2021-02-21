شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح زين السعودية السنوية تتراجع 46.4% لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 46.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 485 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.5 مليار ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5.6% نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الإنتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 7.9 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 8.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 2.2% مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 8.8%

كذلك انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ قدره 146 مليون ريال، ويعود ذلك إلى الانخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور) وكذلك من نتائج إصدار أسهم الحقوق الأولوية.

كما أدت اتفاقية إعادة تمويل المرابحة إلى مكاسب من التعديل بموجب المعالجة المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 بمبلغ قدره 136 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 224 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 380 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.