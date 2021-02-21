شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الرياض تتراجع 15.8% خلال 2020 لزيادة مصاريف العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 15.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 6.2 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الأئتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاسثمارات.

كذلك بلغ صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 2 مليار ريال سعودي مقارنة ب 970 مليون ريال سعودي للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة،قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 8.2 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 7.8 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.8 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 14.6%.