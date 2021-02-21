شكرا لقرائتكم خبر عن دوديج وبولاسيك يحرزان لقب زوجي الرجال في «أستراليا المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن - رويترز

أحرز الثنائي المكون من الكرواتي إيفان دوديج والسلوفاكي فيليب بولاسيك أول لقب سوياً في البطولات الأربع الكبرى الأحد عندما توجا بلقب زوجي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الفوز على الثنائي حامل اللقب الذي يضم الأمريكي راجيف رام والبريطاني جو سالسبيري 6-3 و6-4 في المباراة النهائية. وهذا هو أول لقب كبير يحرزه بولاسيك (35 عاماً) الذي عاد من الاعتزال في 2018، بينما فاز دوديج بلقبه الكبير الثاني لهذه الفئة بعد تتويجه بطلاً لزوجي الرجال في فرنسا المفتوحة في 2015 مع مارسيلو ميلو. وبفوزه هذا أيضاً أصبح بولاسيك ثاني سلوفاكي يحرز لقباً كبيراً بعد مواطنته دانييلا هانتوشوفا، وأهدى اللقب إلى ابنته التي ولدت مؤخراً. وقال دوديج خلال مراسم التتويج: «منذ أن بدأنا اللعب سوياً قبل عام ونصف شعرنا بسعادة كبيرة وقدمنا أداء جيداً. نستمتع كثيراً بهذا ونأمل أن يستمر ذلك». وسيطر دوديج وبولاسيك على المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب رود ليفر واستمرت 88 دقيقة، وكسرا إرسال المنافسين مرة في كل مجموعة. وحرمت الهزيمة رام (36 عاماً) من الفوز بثاني لقب في البطولة الحالية بعد فوزه بلقب الزوجي المختلط مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا يوم السبت. وقال رام: «فيليب، أعرف أنه أول لقب كبير لك، وهذا شيء جميل للغاية. لقد قدمتما أداء رائعاً».