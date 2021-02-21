بدور القاسمي: نسعى إلى وصول الكتاب إلى القرّاء في إفريقيا

وجهت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، دعوة إلى الناشرين في جمهورية ساحل العاج لإعادة تصميم نماذج أعمالهم للتكيف والاستجابة للمتغيرات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وقالت: «على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الناشرون الإفريقيون، فإنه توجد فرص للأفكار الكبيرة والرؤى الطموحة لتصميم نماذج أعمال واستراتيجيات جديدة مع التركيز على الأسواق المحلية والعالمية». جاء ذلك خلال زيارة الشيخة بدور القاسمي إلى مدينة أبيدجان، التقت خلالها عدداً من أعضاء «جمعية الناشرين» في ساحل العاج لمناقشة التحديات القائمة وسبل تمكين الناشرين من التكيف مع المتغيرات والظروف الجديدة التي تشهدها صناعة النشر؛ حيث أكدت أن الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه قطاع النشر والتعليم وضمان وصول القرّاء إلى الكتاب في القارة الإفريقية، تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني. واطلعت الشيخة بدور القاسمي على تداعيات أزمة كورونا التي أثرت في قطاع النشر المحلي؛ حيث استعرض أعضاء جمعية الناشرين الأضرار التي لحقت بمستوى مبيعات الكتب التي تسببت بها الإجراءات الاحترازية الصارمة والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس وإلغاء معارض الكتب والفعاليات الثقافية. والتقت الشيخة بدور القاسمي، آلبرت نسينغيومفا، الأمين التنفيذي لجمعية تطوير التعليم بإفريقيا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحاد والجمعية بهدف تعزيز جودة التعليم في القارة الإفريقية. واستعرضت الشيخة بدور، رؤية الاتحاد الدولي للناشرين لعام 2021 وأهدافه الرامية إلى تطوير استراتيجيات فاعلة وقائمة على البحث تسهم في تعزيز مرونة قطاع النشر وقدرته على مواكبة المتغيرات المستقبلية، وذلك من خلال بناء منظومات أعمال ذات أسس قوية تمكّن الناشرين من القيام بدورهم الرئيسي في قطاع التعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادات القائمة على المعرفة. واستقبلت كانديا كامارا، وزيرة التربية الوطنية والتعليم الفني والمهني والتدريب، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين؛ حيث ناقشتا واقع قطاع النشر الأكاديمي في ساحل العاج، وحاجة الناشرين العاملين في هذا المجال إلى التركيز على وضع برامج تعليمية رقمية لتحسين فرص النمو وتحقيق النجاح. وتعد هذه الزيارة الثالثة لرئيس الاتحاد الدولي للناشرين، بعد زيارة مصر وكينيا؛ حيث اجتمعت خلال كل زيارة مع ممثلين من جمعيات الناشرين المحلية، الأعضاء في الاتحاد الدولي للناشرين.