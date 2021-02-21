«صحية الاستشاري» تطلع على مبادرات هيئة الشارقة الصحية

الشارقة: ”الخليج 365”

اطلعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها صباح أمس، هيئة الشارقة الصحية، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي العاشر، على مختلف جهود الهيئة وبرامجها، وأدوارها في الرعاية والتأمين الصحي ومشاريعها الطبية. وتعرفت إلى جهودها في الجائحة ومجهودها في مكافحتها، ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. ترأس اللجنة الدكتور عبدالله البلوشي، رئيس اللجنة وحضرها الدكتور سعيد الطنيجي، وسيف الكتبي، وعبيد العضب، وسيف الكتبي، أمين السر. واستقبل الوفد عبدالله المحيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتور عبد العزيز المهيري، مدير الهيئة، وأمل القطري، مديرة إدارة التأمين الصحي بالهيئة. وأشاد المحيان، بدور المجلس الاستشاري، واهتمامه الدائم بالخدمات الحكومية، خلال أدوار انعقاده. فيما أكد الدكتور البلوشي، حرص اللجنة على زيارة الهيئة والاطلاع على أدوارها، وبحث الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف الشؤون الداخلة في اختصاصات الهيئة. بعدها قدم المحيان يرافقه الدكتور المهيري، شرحاً عن مختلف أدوار الهيئة، وجهودها في التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعضويتها في مختلف اللجان الطبية. وتطرق إلى مشروع مدينة الشارقة للرعاية الصحية، ودوره في خلق البيئة الصحية المنشودة. بعدها تداخل الأعضاء في عدد من المحاور العلاجية التي تهم المواطنين في مختلف المناطق، واستفسروا عن مختلف أوجه التنسيق لدعم الجهود الوطنية بين الهيئة وشركائها، بشأن احتواء تداعيات «كورونا» والحاجة إلى مراكز للتأهيل الصحي للمسنين، وأهمية إجراء الفحوص الطبية لهم. والسؤال عن مراحل التأمين الصحي لمختلف مواطني إمارة الشارقة. وأكد المحيان الحرص على التواصل مع الوزارة للعمل على توفير تلك الاحتياجات، بناء على توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة.

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