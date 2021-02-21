شكرا لقرائتكم خبر عن 197701 فحصاً.. 2250 إصابة بـ «كورونا» و3684 متعافياً و17 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لزيادة الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت إجراء 197701 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أحدث تقنيات الفحص.

‎ وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، في الكشف عن 2250 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 370425.

‎كما أعلنت وفاة 17 من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1125.

‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. مهيبة بالجميع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما أعلنت شفاء 3684 مصاباً بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 359697. (وام)