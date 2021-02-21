شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع يدفع 200 ألف دولار لمشاركة نجم ضد فريقه السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام مشجع لنادي أنترناسيونال البرازيلي، بدفع قرابة 200 ألف دولار من أجل مشاركة نجم معار من فلامنجو أمام فريقه السابق، وقال المتحدث الرسمي للنادي: «تلقى أنترناسيونال الجمعة مبلغ تبرع من أيلوسمار ماجي شيفر بدون شرط ونشكره بعمق». ورفض المتحدث الرسمي الاعتراف بأن المال سيستخدم في فك الشرط الجزائي الذي فرضه فلامنجو مقابل لعب نجمه روديني أمامه، لكن وسائل إعلام برازيلية قالت إن المبلغ سيضمن مشاركة روديني وكشفت عن هوية المتبرع وهو مزارع ثري من وسط غرب البلاد. وانضم الظهير روديني (29 عاماً) لفلامنجو العام الماضي ويلعب في التشكيلة الأساسية لحملة الفريق الناجحة هذا الموسم ويلاحق فلامنجو المتصدر أنترناسيونال بفارق نقطة واحدة قبل مواجهتهما في وقت متأخر من مساء الأحد على ملعب ماراكانا الشهير، وسيضمن أنترناسيونال في حال فوزه لقب الدوري البرازيلي لأول مرة منذ 1979.