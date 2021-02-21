شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى استقرارا ملحوظا مع أولى أيام تعاملات الأسبوع بالبنوك 21-2-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري ثباتا عند سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى لـ18.83 جنيه للشراء، 19.05جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.76جنيه للشراء، 18.96جنيه للبيع.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.