الاقتصاد

تعرف على سعر اليورو اليوم الأحد 21-2-2021 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 21 -2-2021، مقابل الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى لـ 18.83 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.76 جنيه للشراء، 18.96جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

 

وفى سياق متصل سجلت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع أمام الجنيه المصرى، وسجل سعر الدولار استقرارا، فى حين سجل سعر الجنيه الاسترلينى ارتفاعا ليسجل 21.75 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.94 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

 

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

 

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.83 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.76 جنيه.

 

19.05 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.96 جنيه.

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سعر اليورو فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء.

 

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.91 جنيه للشراء.

 

19.03 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.85 جنيه للشراء.

 

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

 

19.05 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.84 جنيه للشراء.

 

19.08 جنيه للبيع.

 

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