شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل: نطمح لنهائي الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد عبد العزيز هيكل مدافع شباب الأهلي، جاهزيته وزملائه لخوض مباراة الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمام بني ياس على أرض استاد الشارقة، مضيفاً في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «ندرك أهمية وصعوبة المباراة وهي لا تقبل القسمة على اثنين لأن من يفوز يتأهل للمباراة النهائية، وهذا هو طموحنا، ونحن كلاعبين ننفذ توجيهات الجهاز الفني في القيام بواجباتنا فيما يختص بطرق اللعب والاستراتيجية التي نخوض بها المباراة، كما أن لدينا جهازاً طبياً على مستوى عال ويقوم بدور كبير في تجهيز اللاعبين ومساعدتنا على سرعة الاستشفاء والتغلب على الإرهاق عقب المباريات».