«اتفاق سري» يورط بواتينج في وفاة كاسيا لينهاردت

متابعة: ضمياء فالح

كشفت التحقيقات المتعلقة بانتحار البولندية كاسيا لينهاردت الخطيبة السابقة لنجم بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتينج (32 عاماً) عن عمر 25 عاماً عن توقيعها لـ«اتفاق سري» مع اللاعب قبل أسابيع من العثور عليها ميتة في شقتها بالعاصمة برلين في 9 فبراير الجاري. وانفصلت كاسيا عن بواتينج قبل أسبوع من وفاتها في شقة مترفة يعتقد بأنها مملوكة لبواتينج بعد توقيعها على عدم كشف أي تفاصيل شخصية عن علاقتهما وعدم نشر أي صور أو رسائل «واتس آب» أو إيميل تبادلتها مع اللاعب ووافقت على دفع تعويض مقابل أي خرق في نصوص العقد. واتهم بواتينج عارضة الأزياء البولندية بتدمير علاقته مع خطيبته السابقة ريبيكا سيلفيرا في 2019 ومع عائلته قبل أن يدخل معها في علاقة في ديسمبر 2019 كما اتهمها بمحاولة ابتزازه فيما وصفته هي بـ«الشيطان» وتوعدت بكشف المستور بعد تعافيها من انهيار الخطوبة. وفي ديسمبر 2020 نشب شجار بين ريبيكا عارضة الأزياء الجامايكية وكاسيا واتهمت الأولى غريمتها بمحاولة استنساخ ملابسها وتصرفاتها فاعتذرت كاسيا منها علناً، وفي يناير 2021 صدمت كاسيا سيارة اللاعب الـ«ميني» وهي مخمورة في برلين ليعلن اللاعب في 2 فبراير انفصاله عنها رسمياً عبر «إنستجرام» واعتذر من ريبيكا ومن أولاده الـ3 (التوأم سولي ولامينا 9 سنوات، جيرمار 5 سنوات) وكلهم من علاقات سابقة. ونشرت كاسيا قبل وفاتها بساعات عبر «إنستجرام» قصة عن «بداية فصل جديد» في حياتها بمناسبة احتفالها بعيد ميلاد ابنها السادس، وبرر بواتينج فسخ الخطوبة ببيان: «كاسيا ابتزتني ودمرت علاقتي بريبيكا وأجبرتني على إعلان خطوبتنا رغماً عني، وأثناء علاقتنا هددتني بتدمير مسيرتي؛ بل وجعلي أخسر أبنائي بادعاء أني أضربها، كانت تعلم أن أم أطفالي (شيرين سينلر أم التوأم) فعلت نفس الشيء وهناك قضية في المحاكم، كاسيا اتصلت بأم أولادي وقالت لها إنها ستساعدها في المحكمة وتفعل كل شيء لتدميري». واتهم بواتينج، كاسيا بإنشاء حسابات مزيفة بالسوشيال ميديا لمهاجمته و«نشر الأكاذيب» وأضاف: «هي مدمنة كحول وأتمنى أن تحصل على المساعدة بسرعة».