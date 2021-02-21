شكرا لقرائتكم خبر عن جمال موسيالا يفضل «الماكينات» على إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر واعد بايرن ميونيخ جمال موسيالا المتحدر من أب نيجيري والمولود في ألمانيا، تمثيل منتخب «الماكينات» الشهر المقبل رغم أنه لعب في فئات دون الـ14 ودون الـ21 مع منتخب إنجلترا وسجل في مباراة الفوز على ألبانيا في نوفمبر الماضي (5- صفر). وحاول جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا إقناع جمال، لكن يبدو أن اللاعب خريج أكاديمية تشيلسي الإنجليزي والذي وقع الجمعة في عيد ميلاده الـ18 عقداً طويل الأمد مع البايرن، قرر تمثيل ألمانيا التي لعب في منتخبها بفئة دون الـ16 عاماً. ويلعب موسيالا بشكل منتظم هذا الموسم مع البايرن وشارك في نهائي مونديال كأس العالم للأندية مؤخراً وتوج مع البافاري باللقب ووردت تقارير عن استعداد مدرب ألمانيا يواكيم لوف لاستدعائه للفريق الأول.