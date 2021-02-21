شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "مدينة الإنتاج الإعلامي" بنسبة 1.72% عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس السبت، واعتمد المجلس القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 468.1 مليون جنيه عام 2020 مقابل 431 مليون جنيه عام 2019 بنسبة نمو 8.61%، وبلغ صافي الربح 103.3 مليون جنيه مقارنة مع 105.1 مليون جنيه العام الماضي بنسبة انخفاض 1.72%.

كما قرر المجلس، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، بالإجماع على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طارق محمود عبد الحليم فتح الله، لقيامه بالتشهير بالشركة من خلال معلومات مالية وغير مالية غير صحيحة.