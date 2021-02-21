شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المكس توافق على زيادة رأس مالها 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المكس للملاحات، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على زيادة رأس مال شركة المكس المصدر والمدفوع، بنحو 40 مليون جنيه، وذلك بحسب ما نشرته الوقائع المصرية اليوم.

و‬أصبح رأس مال الشركة 90 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، يتم تمويله من الاحتياطيات الخاصة بالشركة بما فيها الاحتياطى القانونى.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة بحيث يصبح رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه والمدفوع 90 مليون جنيه موزعا على 9 ملايين سهم، كل سهم قيمته 10جنيهات وكلها قيمة نقدية.

كما وافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي، مع نقل الشركة إلى قانون 159 لسنة 1981، فى حالة طرح الشركة فى البورصة المصرية، وبلوغ نسبة المساهمين 25%.