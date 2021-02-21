شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة تجار السيارات: توقعات بانتعاش "مبيعات السيارات" خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن مبيعات السيارات تبشر بالخير خاصة بعد الكشف عن عدد السيارات التي تم ترخيصها من قبل ادارات المرور المختلفة خلال العام المنصرم 2020 لتسجل 196689 سيارة ملاكي رغم جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي أوصت بوقف التراخيص لمدة شهر تقريبا خلال مارس وحتي أبريل.

وكشف أبو المجد، أنه تم ترخيص حوالي 12787سيارة من بينها 101 سيارة موديل 2018 و1550 موديل 2019 و11136 موديل 2020 خلال شهر يناير المنصرم من العام الجاري 2020.

كما تم ترخيص حوالي 16344 سيارة من بينها91 سيارة موديل 2018 و1214 موديل 2019 و15039 موديل 2020 خلال شهر فبراير .

كما استوعبت السوق من السيارات فى شهرمارس 10780سيارة من بينها 44 سيارة موديل 2018و685 موديل 2019 و10050 موديل 2020 وسيارة واحدة موديل 2021

أما شهر أبريل 4719 سيارة من بينها 18 سيارة موديل 2018 و304 موديل 2019و4397 موديل 2020.

وشهرمايو 14509سيارة من 57 من موديل 2018 و720 من موديل 2019 و13732 موديل 2020.

أما شهريونيو 14774سيارة من بينها 78موديل 2018 و748 سيارة من موديل 2019و13581موديل 2020و367موديل 2021.

وعن شهر يوليو 17695 من بينها 83 سيارة موديل 2018 و1021 موديل 2019 و14965 موديل 2020 و1626 موديل 2021.

كما تم تسجيل شهر اغسطس17465من بينها 87سيارة موديل 2018 و647 موديل 2019 و10092 موديل 2020 و6639موديل 2021.

وجاء شهر سبتمبر20623سيارة من بينها 427 موديل 2019 و6874 سيارة موديل 2020و13322 سيارة موديل 2021.

أما شهر اكتوبر 20391 سيارة من بينها 253 سيارة موديل 2019و3999سيارة موديل 2020و16139 سيارة موديل 2021 .

وعن شهرنوفمبر 22635من بينها 244سيارة موديل 2019 و2580موديل 2020 و9883 موديل 2021.

ديسمبر. أما شهر ديسمبر 23967 من بينها 186 موديل 2019 و1580 موديل 2020 و22201 موديل 2021.

وعلق أبو المجد، مؤكدًا أن الفترة ما بين 19 مارس وحتى 19 أبريل تم ايقاف تراخيص المركبات الزيرو بسبب الاجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا التى اتخذتها الدوله المصرية من انتشار ومن هنا نجد عدد السيارات المرخصة أقل لوجود حبس الطلب مع توافر المعروض وهذا يتضح من الأقبال الكبير على السيارات الملاكى فى الربع الاخير من السنة.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن شهر ديسمبر حقق أعلى الارقام وهذا كان متوقعا من شهر نوفمبر، حيث أن الاقبال على موديلات 2021 أصبح كبيرا بل ويقفز فى شهر أكتوبر محققا 16139 سيارة ثم فى نوفمبر 19883 ثم ديسمبر 22201 سيارة.