شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار وكيلو الطماطم بـ1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الخضروات تشهد استقرارا اليوم الأحد 21-2-2021 وسجلت البطاطس أسعارا تتراوح بين 1-2.5 جنيه للكيلو، والطماطم بين الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، كما استقرت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وذلك وفقا للأسعار بسوق الجملة.

َفيما يخص أسعار البصل الأحمر فسجل 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي بين 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، والجزر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو .