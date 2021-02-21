شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 21 حتى 25 فبراير الجاري، أحقية توزيع أرباح شركة أسلاك، فضلاً عن صرف أرباح كل من شركة أسمنت القصيم، حلواني إخوان، اليمامة للحديد.

وتبدأ شركة حلواني إخوان، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية عن العام 2020، بقيمة 47.142 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 15% لقيمة السهم الإسمية.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك بقيمة 35.1 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بواقع ريال واحد للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة أسمنت القصيم، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2020، بقيمة 90 مليون ريال، بواقع ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ويحين، يوم الإثنين، موعد التخصيص النهائي لأسهم طرح شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة، البالغة 7.5 مليون سهم، والتي تمثل 30% من أسهم الشركة، على أن يتم رد الفائض خلال نفس اليوم.

وتبدأ شركة اليمامة للصناعات الحديدية، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من رأس المال.