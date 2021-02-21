شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة السعودية تصدر 5963 ترخيصاً بقطاع المعادن الثمينة منذ بداية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت وزارة التجارة السعودية 5963 ترخيصا جديدا لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك منذ بداية 2020 حتى الشهر الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة أصدرت 60 ترخيصا منذ بداية 2021 حتى منتصف فبراير الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وينص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.

كما تنص اللائحة التنفيذية للنظام بعدم جواز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام إلكترونيا خارج المحل المرخص له بذلك، ويسمح للمحل الحاصل على ترخيص الإعلان والتسويق لبضاعته إلكترونيا بشرط أن يتم تسليم البضاعة المبيعة داخل المحل ليتم التأكد من الوزن.

ويطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال لكل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه منها البيع خارج المحل.

ومؤخرا، صرح أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

وكان بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر يناير الجاري.

وكانت وزارة الصناعة السعودية قد ذكرت أن القطاع الصناعي قد استطاع إضافة أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وأسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي.