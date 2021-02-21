شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمدد منع دخول غير المواطنين حتى إشعار آخر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تمديد العمل بقرار منع دخول الأجانب إلى البلاد "حتى إشعار آخر".

وقال الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي بناءً على تعليمات السلطات الصحية، موضحة أنه "تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر.

وأشارت الهيئة إلى أن دخول الركاب الكويتيين، سيستمر مع خضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.

وأوضحت "الطيران المدني" أن هذه الإجراءات الجديدة، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم أمس السبت، تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لاسيما بعد ظهور السلالات المتحورة، بحسب "الجريدة" الكويتية.

وذكرت أنه يستثنى من الحجر المؤسسي المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج والطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج والقصّر دون 18 عاما والمسافرون من دون مرافق وأعضاء السلك الدبلوماسي والطواقم الطبية، على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوماًً.

وأكد البيان أنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكويت، الا من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".

وكشف المتحدث الرسمي في "الطيران المدني"، سعد العتيبي، أن الكويت مستمرة بتشغيل الحد الأدنى من رحلات الطيران التجاري، على ألا يتجاوز عدد الركاب في كل رحلة 35 راكباً نظراً للإجراءات الاحترازية، التي تمر بها دول العالم تجاه جائحة فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية في الكويت قد رفعت مؤخرا، درجة الإجراءات الاحترازية في مطار الكويت، ضمن البروتوكولات الطبية الجديدة الخاصة بمواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحوّر، حيث أعادت تطبيق نظام فحص "PCR" لجميع القادمين إلى البلاد من كل الجهات.

وكان إجراء فحص جميع القادمين قد طبق لدى تنفيذ رحلات الإجلاء للمواطنين في شهر مايو الماضي، قبل أن تخففه بإجراء فحوصات لبعض القادمين، ثم مع انتشار السلالة الجديدة أعادت تطبيق الفحص على الجميع، مع تأكيد مصادر صحية عدم تسجيل أو رصد أي حالة للفيروس المتحوّر بين القادمين.

يشار إلى أن دولة الكويت قررت نهاية شهر ديسمبر الماضي حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقالت الإداراة العامة للطيران المدني في الكويت، في تغريدة عبر تويتر، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت".

وفي ذات التوقيت، كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.