شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستهدف مرتبة متقدمة بين أفضل 30 اقتصاداً رقمياً بالعالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إيصال الألياف الضوئية إلى 3.5 مليون منزل بنهاية ديسمبر2020، محققة بهذا الرقم مستهدفات مبادرة نشر الألياف الضوئية ضمن برنامج التحول الوطني والبالغة نحو 3 ملايين.

وتستهدف الوزارة، أن تكون المملكة بحلول 2023، ضمن أفضل 30 دولة في الاقتصاد الرقمي ومحور لربط القارات رقميا، ، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المنازل المرتبطة بالإنترنت عالي السرعة بلغ 570 ألف منزل حتى الآن، وذلك بهدف تسريع التحول الرقمي وزيادة الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف برنامج التحول الوطني، والإسهام في تحقيق "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي.

ويأتي ذلك تعزيزا للبنية التحتية الرقمية في جميع مناطق المملكة، وتمكينا للتحول الرقمي، عن طريق تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية تماشيا مع "رؤية المملكة 2030".

وتتجه السعودية إلى رفع الاقتصاد بتعظيم الدخل وتنويع وزيادة الناتج المحلي غير النفطي من خلال إطلاقها عدة مبادرات ومنها مبادرة تحفيز الاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية، التي تبرز أهميتها في الإسهام في تمكين زيادة الناتج المحلي غير النفطي، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين في الصحة الرقمية والحكومة الرقمية والتجارة الإلكترونية والتعليم الذكي.

إلى ذلك، رأست المملكة الاجتماع الثاني لفريق العمل العربي المعني بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC-21 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات خلال يومي 17 و18 فبراير 2021، بهدف تنسيق وصياغة المواقف العربية المشتركة، وبحث تطورات وتحديات تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة العربية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأعمال التحضيرية للمؤتمر، التي تهم المنطقة العربية من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها ومقاصدها، كما تم استعراض إعلان وخطة عمل المؤتمر والقرارات.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، أعلنت مؤخرا، عن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) والتي أسفرت عن فوز كل من شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها منحت الشركات 90 يوما من تاريخ إبلاغهما بالفوز؛ لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة.

وفي مارس الماضي، فاز كل من "شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات" و"شركة هدير الآلات للمقاولات" برخصة تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).

ووفقا لبيان للهيئة على موقعها الإلكتروني، قام محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، بتسليم الرخصة للشركتين على هامش أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث لإنترنت الأشياء الذي انعقد في ذات الشهر.

وحسب البيان يأتي دلك امتدادًا لجهود الهيئة الساعية نحو تمكين مقدمي الخدمات من مواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتطوير سوق الاتصالات، وتحفيز الاستثمار فيه.