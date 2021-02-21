شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" كيف تعمل المبادرة على تطوير القرى وتنمية الصناعة الوطنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد أبرز المبادرات الوطنية التي لها فوائد عدة على أكثر من اتجاه، منها تطوير وتنمية الريف والقرى والتوابع، وتوفير حياة آمنة وبيئة ملائمة، وكذلك لها أبعاد أخرى ترتبط بتنمية الصناعة الوطنية، نتيجة تلبية احتياجات المشروعات المختلفة من المصانع المصرية.

أشاد المهندس مجدى حنا عضو اتحاد الصناعات بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أنها تمثل فرصة كبيرة للقطاع الصناعى لزيادة المشاركة بالخامات والمنتجات المصنعة في مصر، لتطوير القرى من كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية التي يمكن أن تشترك بهذه المبادرة.

وأضاف حنا في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك مكاسب بالجملة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، فبخلاف أنها ستخدم أكثر من 58 مليون مواطن يعيشون في القرى والتوابع، لكن المبادرة لها شق إيجابى آخر يرتبط بتنمية وتطوير القطاع الصناعى، لأن المبادرة ستعتمد على خامات ومواد سيتم تصنيعها في مصر، وهو ما سيؤدى إلى انتعاش المصانع المصرية، وزيادة حركة مبيعاتها.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة تتمثل في الحاجة سنويًا لمستلزمات الإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التي يتم تنفيذها، كل هذا سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المصرية وزيادة مبيعات المصانع ومن ثم زيادة الناتج الإجمالى للصناعة وهكذا تكون المبادرة له مردود كبير في أكثر من جهة.