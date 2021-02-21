شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يحاول تعويض بعضاً من خسائره السابقة – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المراكز (4321) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.60، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 20.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.54 ومستوى المقاومة 23.60.