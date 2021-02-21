شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.92% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.48 ومستوى المقاومة 13.58.