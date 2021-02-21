شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جاكو (6020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب كسب خلالها 10 هللة أو بنسبة 0.40%، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 27.47.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.80 ومستوى المقاومة 27.47.