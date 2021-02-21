شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 21-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.30% بما يعادل -0.04 نقطة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.98 ومستوى المقاومة 13.50.